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Лидеры Евросоюза и Украины подтвердили стратегическое партнерство

НовостиПолитика    09.07.2018 - 19:09
Фото (president.gov.ua)
Фото (president.gov.ua)

ЕС и Украина подтвердили стратегическое партнерство по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции на базе СА

Европейский союз и Украина подтвердили стратегическое партнерство по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции на базе Соглашения об ассоциации (СА). Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 20-го саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба президента Украины Петр Порошенко.

"Мы, лидеры Украины и Европейского союза, встретились сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность усилению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и общих ценностей демократии, верховенства права и прав человека. Мы вновь подтвердили свою приверженность международному праву. ЕС подтвердил свою решительную поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что  ЕС признал значительный прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ, который является ключевым как для украинцев, так и для усиления устойчивости Украины к внешним вызовам.

Напомним, в ходе саммита глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведение выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму стало одной из причин продления санкций Евросоюза против РФ.

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Теги публикации: Евросоюз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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