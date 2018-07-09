Туск назвал выборы президента РФ в аннексированном Крыму причиной санкций ЕС

Строительство Керченского моста также стало причиной санкций ЕС против РФ

Проведение выборов президента Российской Федерации (РФ) в аннексированном Крыму стало одной из причин продления санкций Евросоюза против РФ. Об этом сказал в рамках саммита Украина-Евросоюз в Брюсселе председатель Европейского Совета Дональд Туск, передает РБК-Украина.

Туск отметил, что ЕС продолжает оказывать поддержку территориальной целостности Украины. Также незыблемым остается непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

"Недавно мы расширили список лиц, которым запрещено въезд в ЕС. Это произошло после того, как на полуострове были проведены российские президентские выборы и как было начато строительство Керченского моста без согласия Украины", - сказал председатель Евросовета.

Он также напомнил, что несколько дней назад лидеры ЕС единодушно согласились продлить экономические санкции против России.

Напомним, Европейский союз 5 июля 2018 года продлил на полгода экономические санкции против России. Согласно решению Совета Европы, действие ограничений продлится до 31 января 2019 года.

Экономические санкции предусматривают ограничение доступа к рынку Европейского союза для пяти российских государственных компаний и их дочерних структур, а также для трех российских энергетических компаний и трех оборонных структур.