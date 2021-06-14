Лідери Європи задоволені діалогом з Байденом перед його зустріччю з Путіним, - Макрон

Під час саміту НАТО лідери Євросоюзу обмінялися з президентом США Джо Байденом думками напередодні його зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним. Європейські учасники альянсу задоволені діалогом, що відбувся.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на підсумковій прес-конференції.

"Ми задоволені діалогом, який відбувся між Байденом і європейськими учасниками альянсу. Це важливо перед зустріччю американського лідера з Путіним", - сказав Макрон.

Він також додав, що дискусія, що пройшла на саміті НАТО, "свідчить про усталені партнерські відносини" всередині Альянсу. За його словами, майбутня зустріч Байдена і Путіна - важливий елемент у створенні нової архітектури безпеки в Європі.

"Хочу підтвердити намір європейських країн брати участь у переговорах з контролю над озброєннями в Європі", - уточнив Макрон.