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Лідери Європи задоволені діалогом з Байденом перед його зустріччю з Путіним, - Макрон

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Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 20:50
Лідери Європи задоволені діалогом з Байденом перед його зустріччю з Путіним, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Під час саміту НАТО лідери Євросоюзу обмінялися з президентом США Джо Байденом думками напередодні його зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним. Європейські учасники альянсу задоволені діалогом, що відбувся.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на підсумковій прес-конференції.

"Ми задоволені діалогом, який відбувся між Байденом і європейськими учасниками альянсу. Це важливо перед зустріччю американського лідера з Путіним", - сказав Макрон.

Він також додав, що дискусія, що пройшла на саміті НАТО, "свідчить про усталені партнерські відносини" всередині Альянсу. За його словами, майбутня зустріч Байдена і Путіна - важливий елемент у створенні нової архітектури безпеки в Європі.

"Хочу підтвердити намір європейських країн брати участь у переговорах з контролю над озброєннями в Європі", - уточнив Макрон.

Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. На порядку денному сьогоднішнього саміту була низка нагальних питань, у тому числі і Україна.

Зазначимо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня. Сторони обговорять відносини двох країн і розбіжності.

Як повідомляло РБК-Україна, Байден не збирається скасовувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на розбіжності з багатьох питань. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, американський лідер збирається не стримуватися під час переговорів зі своїм російським колегою.

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