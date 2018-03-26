Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Лидеры ЕС и Турции сегодня обсудят двусторонние отношения

НовостиПолитика    26.03.2018 - 09:42
Фото: президент Турции Реджеп Эрдоган (kremlin.ru)
Фото: президент Турции Реджеп Эрдоган (kremlin.ru)

Саммит ЕС-Турция пройдет в болгарской Варне

Лидеры Европейского союза и Турции сегодня на рабочем ужине, который пройдет в Варне (Болгария), обсудят двусторонние отношения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Европейского совета анонсе.

Сообщается, что встреча пройдет в резиденции "Евксиноград" при участии президента Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, болгарского премьера Бойко Борисова и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Предполагается, что на рабочем ужине стороны оценят недавние события в Турции, связанные с задержанием граждан стран ЕС, действия Анкары в Восточном Средиземноморье, а также военную операцию в Сирии.

Отметим, на саммите ЕС 22-23 марта европейские лидеры призвали Турцию уважать суверенные права Кипра, а также придерживаться добрососедских отношений со всеми государствами-членами ЕС. В Варне также обсудят, как развивать отношения между ЕС и Турцией на основе взаимного уважения и общих интересов.

"Мы соседи, и нам нужно найти способ открыто говорить друг с другом и сотрудничать в областях, представляющих общий интерес", - отметил глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.  

 

Эрдоган заявил о наступлении турецкой армии на иракский Синджар
Теги публикации: Евросоюз, саммит, Турция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top