Лидеры ЕС и Турции сегодня обсудят двусторонние отношения

Саммит ЕС-Турция пройдет в болгарской Варне

Лидеры Европейского союза и Турции сегодня на рабочем ужине, который пройдет в Варне (Болгария), обсудят двусторонние отношения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Европейского совета анонсе.

Сообщается, что встреча пройдет в резиденции "Евксиноград" при участии президента Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, болгарского премьера Бойко Борисова и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Предполагается, что на рабочем ужине стороны оценят недавние события в Турции, связанные с задержанием граждан стран ЕС, действия Анкары в Восточном Средиземноморье, а также военную операцию в Сирии.

Отметим, на саммите ЕС 22-23 марта европейские лидеры призвали Турцию уважать суверенные права Кипра, а также придерживаться добрососедских отношений со всеми государствами-членами ЕС. В Варне также обсудят, как развивать отношения между ЕС и Турцией на основе взаимного уважения и общих интересов.

"Мы соседи, и нам нужно найти способ открыто говорить друг с другом и сотрудничать в областях, представляющих общий интерес", - отметил глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.