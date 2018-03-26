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Лідери ЄС і Туреччини сьогодні обговорять двосторонні відносини

НовиниПолітика    26.03.2018 - 09:42
Фото: президент Туреччини Реджеп Ердоган (kremlin.ru)
Фото: президент Туреччини Реджеп Ердоган (kremlin.ru)

Саміт ЄС-Туреччина пройде в болгарській Варні

Лідери Європейського союзу і Туреччини сьогодні на робочій вечері, яка відбудеться у Варні (Болгарія), обговорять двосторонні відносини. Про це йдеться в опублікованому на сайті Європейської ради анонсі.

Повідомляється, що зустріч відбудеться в резиденції "Євксиноград" за участю президента Європейської ради Дональда Туска, голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, болгарського прем'єра Бойко Борисова і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Передбачається, що на робочій вечері сторони оцінять недавні події в Туреччині, пов'язані із затриманням громадян країн ЄС, дії Анкари в Східному Середземномор'ї, а також військову операцію в Сирії.

Відзначимо, на саміті ЄС 22-23 березня європейські лідери закликали Туреччину поважати суверенні права Кіпру, а також дотримуватись добросусідських відносин з усіма державами-членами ЄС. У Варні також обговорять, як розвивати відносини між ЄС і Туреччиною на основі взаємної поваги і загальних інтересів.

"Ми сусіди, і нам потрібно знайти спосіб відкрито говорити один з одним і співпрацювати в галузях, що становлять спільний інтерес", - зазначив голова Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Себастьян Курц виступив за припинення переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Саміт, Турция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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