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Канцлер Австрии выступает за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

НовостиПолитика    26.03.2018 - 05:20
Фото: Себастьян Курц (OSCE)
Фото: Себастьян Курц (OSCE)

Себастьян Курц осудил действия Турции в Сирии

Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил действия турецких военных в Сирии и призвал Европейский союз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС. Об этом он сообщил газете Welt.

Он призвал Евросоюз "честно общаться" с Турцией.

"Особенно из-за систематического нарушения прав человека и основополагающих ценностей демократии, в результате чего копенгагенские критерии больше не выполняются, переговоры между ЕС и Турцией о вступлении должны быть прекращены", - заявил Курц.

По этой же причине, по его словам, следует пересмотреть так называемую помощь для присоединения, которая составляет 4,45 млрд евро в период с 2014 года по 2020 год.

В то же время канцлер Австрии подчеркнул, что Турция остается "важным стратегическим партнером ЕС", с которым следует сотрудничать "в рамках концепции соседства".

"Однако последние события в Сирии, связанные с турецким военным наступлением, которое угрожает усугубить поток беженцев и гуманитарную ситуацию в Сирии, также вызывают большую озабоченность", - добавил Курц.

По его словам, на предстоящем саммите в Варне следует обсудить ситуацию в Сирии и необходимость политического решения при посредничестве ООН.

Напомним, накануне Турция заявила, что сирийский район Африн полностью освобожден от террористов.

При этом Европейский совет решительно осуждает продолжающиеся "незаконные действия" Турции в Сирии.

 

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Теги публикации: Евросоюз, Турция, Себастьян Курц  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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