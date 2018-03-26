Канцлер Австрии выступает за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

Себастьян Курц осудил действия Турции в Сирии

Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил действия турецких военных в Сирии и призвал Европейский союз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС. Об этом он сообщил газете Welt.

Он призвал Евросоюз "честно общаться" с Турцией.

"Особенно из-за систематического нарушения прав человека и основополагающих ценностей демократии, в результате чего копенгагенские критерии больше не выполняются, переговоры между ЕС и Турцией о вступлении должны быть прекращены", - заявил Курц.

По этой же причине, по его словам, следует пересмотреть так называемую помощь для присоединения, которая составляет 4,45 млрд евро в период с 2014 года по 2020 год.

В то же время канцлер Австрии подчеркнул, что Турция остается "важным стратегическим партнером ЕС", с которым следует сотрудничать "в рамках концепции соседства".

"Однако последние события в Сирии, связанные с турецким военным наступлением, которое угрожает усугубить поток беженцев и гуманитарную ситуацию в Сирии, также вызывают большую озабоченность", - добавил Курц.

По его словам, на предстоящем саммите в Варне следует обсудить ситуацию в Сирии и необходимость политического решения при посредничестве ООН.

Напомним, накануне Турция заявила, что сирийский район Африн полностью освобожден от террористов.

При этом Европейский совет решительно осуждает продолжающиеся "незаконные действия" Турции в Сирии.