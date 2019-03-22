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Лидеры ЕС согласились с планом отсрочки Brexit

Новости » Политика    22.03.2019 - 01:31
Лидеры ЕС согласились с планом отсрочки Brexit
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Государства-члены ЕС договорились об ответе Британии по Brexit

Государства-члены ЕС согласовали план отсрочки процесса Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Так, ЕС принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двухстороннюю сделку.

В случае, если этого не произойдет, ЕС предоставит более короткую отсрочку - до 12 апреля

Так, глава  Евросовета Дональд Туск заявивл о достигнутом 27 государствами-членами согласии по ответу Великобритании на ее просьбу относительно выхода из ЕС (Brexit).

"27 членов ЕС единогласно договорились об ответе на запросы Соединенного Королевства. Теперь я встречусь с премьер-министром Терезой Мэй", - написал Туск.

По его словам, ЕС согласился на срок до 22 мая 2019 года при условии, что соглашение о выходе (Brexit) будет одобрено Палатой общин на следующей неделе.

" Если Соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство укажет дальнейшие действия ", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Туск заявил, что Великобритания сможет получить "короткую отсрочку" Brexit, если парламент страны одобрит соглашение об условиях выхода из Евросоюза. 

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