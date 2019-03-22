Лидеры ЕС согласились с планом отсрочки Brexit

Государства-члены ЕС договорились об ответе Британии по Brexit
Государства-члены ЕС согласовали план отсрочки процесса Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Так, ЕС принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двухстороннюю сделку.
В случае, если этого не произойдет, ЕС предоставит более короткую отсрочку - до 12 апреля
Так, глава Евросовета Дональд Туск заявивл о достигнутом 27 государствами-членами согласии по ответу Великобритании на ее просьбу относительно выхода из ЕС (Brexit).
"27 членов ЕС единогласно договорились об ответе на запросы Соединенного Королевства. Теперь я встречусь с премьер-министром Терезой Мэй", - написал Туск.
По его словам, ЕС согласился на срок до 22 мая 2019 года при условии, что соглашение о выходе (Brexit) будет одобрено Палатой общин на следующей неделе.
" Если Соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство укажет дальнейшие действия ", - отметил он.
EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:— Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019
agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week
if not agreed next week then extension until 12 April
approves ‘Strasbourg Agreement’
continues no-deal preparations
Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Туск заявил, что Великобритания сможет получить "короткую отсрочку" Brexit, если парламент страны одобрит соглашение об условиях выхода из Евросоюза.