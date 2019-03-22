Лідери ЄС погодилися з планом відстрочки Brexit

Держави-члени ЄС домовилися про відповідь Британії по Brexit
Держави-члени ЄС погодили план відстрочення процесу Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Так, ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.
У разі, якщо цього не станеться, ЄС надасть більш коротку відстрочку - до 12 квітня
Так, глава Євроради Дональд Туск заявив про досягнуту 27 державами-членами згоду згідно по відповіді Великобританії на її прохання щодо виходу з ЄС (Brexit).
"27 членів ЄС одноголосно домовилися про відповіді на запити Сполученого Королівства. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей", - написав Туск.
За його словами, ЄС погодився на термін до 22 травня 2019 року за умови, що угода про вихід (Brexit) буде схвалена Палатою громад наступного тижня.
" Якщо Угода про вихід не буде схвалена Палатою громад на наступному тижні, Європейська рада погоджується продовжити термін до 12 квітня 2019 року, і очікує, що Сполучене Королівство вкаже подальші дії ", - зазначив він.
EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:— Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019
agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week
if not agreed next week then extension until 12 April
approves ‘Strasbourg Agreement’
continues no-deal preparations
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.