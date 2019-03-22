Лідери ЄС погодилися з планом відстрочки Brexit

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Держави-члени ЄС домовилися про відповідь Британії по Brexit

Держави-члени ЄС погодили план відстрочення процесу Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Так, ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.

У разі, якщо цього не станеться, ЄС надасть більш коротку відстрочку - до 12 квітня

Так, глава Євроради Дональд Туск заявив про досягнуту 27 державами-членами згоду згідно по відповіді Великобританії на її прохання щодо виходу з ЄС (Brexit).

"27 членів ЄС одноголосно домовилися про відповіді на запити Сполученого Королівства. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей", - написав Туск.

За його словами, ЄС погодився на термін до 22 травня 2019 року за умови, що угода про вихід (Brexit) буде схвалена Палатою громад наступного тижня.

" Якщо Угода про вихід не буде схвалена Палатою громад на наступному тижні, Європейська рада погоджується продовжити термін до 12 квітня 2019 року, і очікує, що Сполучене Королівство вкаже подальші дії ", - зазначив він.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

if not agreed next week then extension until 12 April

approves ‘Strasbourg Agreement’

continues no-deal preparations — Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.