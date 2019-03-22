ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лідери ЄС погодилися з планом відстрочки Brexit

Новини » Політика    22.03.2019 - 01:31
Лідери ЄС погодилися з планом відстрочки Brexit
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Держави-члени ЄС домовилися про відповідь Британії по Brexit

Держави-члени ЄС погодили план відстрочення процесу Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Так, ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.

У разі, якщо цього не станеться, ЄС надасть більш коротку відстрочку - до 12 квітня

Так, глава Євроради Дональд Туск заявив про досягнуту 27 державами-членами згоду згідно по відповіді Великобританії на її прохання щодо виходу з ЄС (Brexit).

"27 членів ЄС одноголосно домовилися про відповіді на запити Сполученого Королівства. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей", - написав Туск.

За його словами, ЄС погодився на термін до 22 травня 2019 року за умови, що угода про вихід (Brexit) буде схвалена Палатою громад наступного тижня.

" Якщо Угода про вихід не буде схвалена Палатою громад на наступному тижні, Європейська рада погоджується продовжити термін до 12 квітня 2019 року, і очікує, що Сполучене Королівство вкаже подальші дії ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexitякщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.

У Британії сталася серія нападів на мечеті У Європарламенті вважають неможливою відстрочку Brexit після 23 травня
Новини України ЕвросоюзВеликобританиявыход ВБ из ЕСBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся