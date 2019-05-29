Лидеры ЕС приступили к перевыборам руководства Евросоюза

Лидеры европейских стран во вторник собрались в Брюселле для того, чтобы определить кандидатов на высшие посты в руководстве Европейского союза после выборов в Европарламент, состоявшихся на прошлой неделе. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что две крупнейшие страны ЕС - Германия и Франция разошлись во мнении о том, кто должен возглавить Еврокомиссию, высший орган исполнительной власти союза 28 европейских стран.

Полномочия нынешнего президента Еврокомиссии, представителя Люксембурга Жан-Клода Юнкера, истекают в октябре. Новый состав Европарламента, который приступит к работе в июле, должен будет утвердить кандидатуру нового президента.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель предложит на должность кандидатуры будущего председателя Еврокомиссии лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера.

Напомним, в Европейском парламенте, после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили окончательный расклад сил на ближайшие пять лет в результате выборов, которые прошли в воскресенье, 26 мая.