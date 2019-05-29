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Меркель рассказала, кого предложит на пост главы Еврокомиссии

Новости » Политика    29.05.2019 - 04:17
Меркель рассказала, кого предложит на пост главы Еврокомиссии
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кандидатуру Вебера предложат 21-22 июня

Канцлер Германии Ангела Меркель предложит на должность кандидатуры будущего председателя Еврокомиссии лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера. Об этом пишет Deutsche Welle.

Канцлер добавила, что не исключает принятия Европейским Советом иного решения.

"У нас есть еще много времени, чтобы обсудить эту тему, в частности, на очередном заседании Европейского совета 21 и 22 июня, и, поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семь'й Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - отметила Меркель.

По ее словам, она поддерживает так называемый принцип ведущего кандидата при назначении председателя Еврокомиссии. Соответственно до него этот пост должен получить лидер крупнейшей фракции Европарламента, в которой по итогам выборов, завершившихся в минувшее воскресенье, вновь стали христианские демократы. В то же время Меркель признала, что не все ее коллеги придерживаются аналогичного мнения.

Ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Нидерландов, ныне вице-президента Еврокомиссии Франс Тіммерманс, намерен выставить свою кандидатуру на пост председателя Европейской комиссии.

Напомним, в Европейском парламенте, после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили окончательный расклад сил на ближайшие п'пять лет в результате выборов, которые выдулися в воскресенье, 26 мая.

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