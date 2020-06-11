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Лідери ЄС можуть продовжити санкції проти РФ за анексію Криму наступного тижня

Новини » Політика     11.06.2020 - 12:40
Лідери ЄС можуть продовжити санкції проти РФ за анексію Криму наступного тижня
Фото: санкції (колаж РБК-Україна)

Санкції планується продовжити ще на півроку

Лідери країн-членів Європейського союзу можуть продовжити санкції проти Росії за анексію Криму наступного тижня. Заходи пролонгують ще на півроку.

Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Лідери ЄС дадуть зелене світло на продовження економічних санкцій щодо Росії на 6 місяців під час відеоконференції Європейської ради на наступному тижні. Це буде офіційно оформлено через кілька тижнів", - зазначив журналіст.

Відзначимо, в березні ЄС продовжив санкції у відношенні фізичних осіб та організацій Росії, які причетні до "підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України". Зокрема, обмеження на банківські операції продовжили для 182 осіб і 135 організацій, їм також забороняється в'їзд на територію ЄС.

Дані санкції будуть діяти протягом півроку. У попередній раз їх пролонгували 13 вересня 2019 року.

Нагадаємо, вчора посли країн-членів Євросоюзу вирішили продовжити санкції, введені ЄС після незаконної анексії Криму Російською Федерацією, ще на один рік.

Як писало РБК-Україна, раніше Йозвяк анонсував, що 10 червня постійні представники країн ЄС мають намір схвалити продовження кримських санкцій проти РФ.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Російська ФедераціяКримСанкції
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