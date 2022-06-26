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Лидеры "Большой семерки" прогнозируют глобальный экономический кризис

Фото: Лидеры стран G7 прогнозируют мировой экономический кризис (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лидеры стран "Большой семерки" обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне замедления роста мировой экономики и резкого увеличения инфляции. Руководители стран G7 обсудили связанные с этим риски в ходе рабочего совещания по мировой экономике.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все члены "Большой семерки" обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся, — падением темпов роста экономики в некоторых странах, увеличением инфляции, нехваткой сырья, перебоями в поставках энергоресурсов — суммарно все эти факторы сулят немалые проблемы", — заявил Шольц.

Ранее сообщалось, что страны-участницы "Большой семерки" возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации.

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