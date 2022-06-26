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Лідери "Великої сімки" прогнозують глобальну економічну кризу

Фото: лідери країн G7 прогнозують світову економічну кризу (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі уповільнення зростання світової економіки та різкого збільшення інфляції. Керівники країн G7 обговорили пов'язані з цим ризики в ході робочої наради зі світової економіки.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Всі члени "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося, — падінням темпів зростання економіки в деяких країнах, збільшенням інфляції, нестачею сировини, перебоями в постачанні енергоресурсів — сумарно всі ці фактори обіцяють чималі проблеми", — заявив Шольц.

Раніше повідомлялося, що країни-учасниці "Великої сімки" візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації.

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