Лидеры Азербайджана и Армении согласились встретиться на фоне обострения конфликта

"После телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства", - написал Мишель.

При этом он добавил, что меж министрами обороны двух стран установлена прямая линия.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, Алиев и Пашинян договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности в регионе Южного Кавказа.

"В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне соответствующих министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов", - говорится в пресс-релизе.