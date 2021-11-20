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Лідери Азербайджану і Вірменії погодилися зустрітися на тлі загострення конфлікту

Автор: Олександр Білоус

Лідери Азербайджану і Вірменії Ільхам Алієв і Нікол Пашинян погодилися провести зустріч "на полях" саміту Східного партнерства. Саміт відбудеться в Брюсселі 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Європейської Ради Шарля Мішеля в Twitter.

"Після телефонних переговорів з Алієвим і Пашиняном прийнято рішення про проведення зустрічі в грудні в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства", - написав Мішель.

При цьому він додав, що між міністрами оборони двох країн встановлена пряма лінія.

Як наголошується в повідомленні Єврокомісії, Алієв і Пашинян домовилися зустрітися в Брюсселі, щоб обговорити регіональну ситуацію і шляхи подолання напруженості в регіоні Південного Кавказу.

"В ході телефонних розмов лідери Вірменії та Азербайджану також домовилися встановити пряму лінію зв'язку на рівні відповідних міністрів оборони, яка буде служити механізмом запобігання інцидентів", - йдеться в прес-релізі.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про відновлення обстрілів у Нагірному Карабасі. Однак потім ситуація стабілізувалася.

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