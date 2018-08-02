Лидеры 3 фракций игнорируют работу в комитетах Рады

Чаще всего заседания комитетов ВР посещали Герасимов и Бурбак

Сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и Александр Вилкул, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Радикальная партия Олег Ляшко игнорируют работу в комитетах Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Так, КИУ проанализировал посещение главами парламентских фракций заседаний комитетов за время работы восьмой сессии (февраль-июль 2018 года).

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"Самые низкие показатели посещаемости у Ю.Бойко, А. Вилкула, Ю. Тимошенко и О. Ляшко. За время работы восьмой сессии Бойко, А. Вилкул и Тимошенко не приняли участия ни в одном заседании комитетов, в которые входят", - сказано в сообщении.

При этом Ляшко принял участие лишь в 33% заседаний, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк - 58%, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов - 79%, а лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак - 92%.

Бойко входит в комитет по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью. Он не присутствовал ни на одном из 12 заседаний за сессию. Также посетил ни одно из девяти заседаний комитета по вопросам европейской интеграции Александр Вилкул.

При этом Тимошенко не присутствовала ни на одном из 4 заседаний комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Ляшко посетил 4 из 12 заседаний комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Только чуть более половины заседаний комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления посетил Березюк - 7 из 12.

"А. Герасимов был зарегистрирован на 11 из 14 заседаний комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. М. Бурбак посетил 11 из 12 заседаний комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью", - говорится в сообщении КИУ.

Напомним, самые низкие показатели посещений восьмой сессии парламента у депутатов Верховной рады от депутатских групп "Воля народа", "Видродження" и фракции "Оппозиционный блок".

Как писало РБК-Украина, в течение восьмой сессии (февраль-июль) 53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной рады.