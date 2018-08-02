Лідери 3 фракцій ігнорують роботу в комітетах Ради

Найчастіше засідання комітетів ВР відвідували Герасимов та Бурбак

Співголови фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко та Олександр Вілкул, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та очільник фракції Радикальна партія Олег Ляшко ігнорують роботу в комітетах Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України.

Так, КВУ проаналізував відвідування головами парламентських фракцій засідань комітетів за час роботи восьмої сесії (лютий-липень 2018 року).

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"Найнижчі показники відвідуваності у Ю. Бойка, О. Вілкула Ю. Тимошенко та О. Ляшка. За час роботи восьмої сесії Ю. Бойко, О. Вілкул та Ю. Тимошенко не взяли участі в жодному засіданні комітетів, до яких входять", - сказано у повідомленні.

При цьому Ляшко взяв участь лише в 33% засідань, глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк - 58%, глава фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов - 79%, а лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак - 92%.

Бойко входить до комітету в справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Він не був присутній на жодному з 12 засідань за сесію. Також не відвідав жодне із дев’яти засідань комітету з питань європейської інтеграції Олександр Вілкул.

При цьому Тимошенко не була присутня на жодному з 4 засідань комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Ляшко відвідав 4 із 12 засідань комітету з питань податкової та митної політики. Лише трохи більше половини засідань комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування відвідав Березюк - 7 із 12.

"А. Герасимов був зареєстрований на 11 із 14 засідань комітету з питань національної безпеки і оборони. М. Бурбак відвідав 11 з 12 засідань комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю", - сказано у повідомленні КВУ.

Нагадаємо, найнижчі показники відвідувань восьмої сесії парламенту у депутатів Верховної ради від депутатських груп "Воля народу", "Відродження" та фракції "Опозиційний блок".

Як писало РБК-Україна, протягом восьмої сесії (лютий-липень) 53 народних депутата пропустили 90% голосувань Верховної ради.