Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил мир о проигрыше в борьбе с изменением климата . По его словам, это приведет к нехватке воды, еды, миграциям и конфликтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Выступая на конференции перед поездкой на саммит G20 Джонсон заявил, что мир проигрывает изменениям климата.

"Человечество в целом проигрывает в перерыве со счетом 5:1. Нам предстоит пройти долгий путь, но мы можем это сделать. У нас есть возможность сравнять счет, сохранить позицию, вернуться, но это потребует огромных усилий", - сказал он.

Он отметил, что если человечество вовремя не примет мер по борьбе с глобальным потеплением, то это грозит миру голодом, миграцией и конфликтами.

"Мы можем привести наших детей, наших внуков, наших правнуков к жизни, в которой есть не только огромные перемещения населения и огромные миграции, но также нехватка продуктов питания, нехватка воды, конфликты", - сказал он.

Джонсон сравнил последствия с падением Римской империи.