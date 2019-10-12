Лидеров каталонских сепаратистов могут приговорить к 15 годам, - Reuters

В Испании планируют приговорить лидеров сепаратистского движения, которые организовывали референдум о независимости Каталонии в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, испанский Верховный суд отклонил требование государственного обвинителя относительно наказания бывшего заместителя каталонского регионального правительства Ориола Хункераса в виде 25 лет содержания под стражей. По данным источников, суд планирует наказать Хункераса лишением свободы сроком до 13-15 лет.

Кроме того, другие лидеры каталонских сепаратистов будут осуждены за подстрекательство к мятежу, а также в злоупотреблении государственными средствами. Однако, лидеров сепаратистов не будут обвинять в мятеже.

Отмечается, что приговор будет оглашен уже на следующей неделе, возможно, в понедельник. Пресс-секретарь Верховного суда пока отказывается комментировать информацию о возможном решении суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании задержали девять участников движения каталонских сепаратистов, которые готовили вооруженные нападения в годовщину проведения референдума о независимости Каталонии. В ходе обысков у злоумышленников нашли материалы для изготовления бомб.

Отметим, референдум о независимости Каталонии от Испании был проведен местными властями 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона (2,04 млн. человек). Против независимости - 7,83 % (177 тыс. человек).