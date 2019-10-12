Лідерів каталонських сепаратистів можуть засудити до 15 років, - Reuters

В Іспанії планують засудити лідерів сепаратистського руху, які організовували референдум за незалежність Каталонії у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, іспанський Верховний суд відхилив вимогу державного обвинувача щодо покарання колишнього заступника каталонського регіонального уряду Оріола Хункераса у вигляді 25 років тримання під вартою. За даними джерел, суд планує покарати Хункераса позбавленням волі терміном до 13-15 років.

Крім того, інші лідери каталонських сепаратистів будуть засуджені за підбурювання до заколоту, а також зловживанні державними коштами. Однак, лідерів сепаратистів не будуть звинувачувати у заколоті.

Зазначається, що вирок буде оприлюднено вже наступного тижня, можливо, в понеділок. Прес-секретар Верховного суду наразі відмовляється коментувати інформацію про можливе рішення суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії затримали дев'ятьох учасників руху каталонських сепаратистів, які готували збройні напади в річницю проведення референдуму щодо незалежності Каталонії. В ході обшуків у зловмисників знайшли матеріали для виготовлення бомб.

Зазначимо, референдум щодо незалежності Каталонії від Іспанії був проведений місцевою владою 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосувало 90,18% жителів регіону (2,04 млн. осіб). Проти незалежності - 7,83 % (177 тис. осіб).