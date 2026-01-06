Лідерка венесуельської опозиції готова розділити з Трампом свою Нобелівську премію миру

Заява Мачадо

За словами опозиціонерки, дії Трампа вона вважає "історичними", оскільки, на її думку, саме вони відкрили шлях до демократичних змін у Венесуелі.

Вона навіть запропонувала президенту США Нобелівську премію миру, яку отримала в жовтні - нагороду, до якої Трамп прагнув роками.

"Це величезний крок до демократичного переходу, і я хочу донести це до американського народу. Ця нагорода (Нобелівська премія - редю) венесуельського народу, безумовно, хочемо вручити її йому та поділитися нею з ним", - сказала Мачадо.

Також лідерка опозиції повідомила про намір якнайшвидше повернутися до Венесуели після зміни влади в країні.