UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідерка баскетбольної збірної України перейшла в старий-новий клуб

Фото: Аліна Ягупова знову виступатиме за "Мерсін" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Змінила прописку в межах чемпіонату Туреччини капітан національної команди України Аліна Ягупова. Відтепер вона захищатиме кольори "Мерсіна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

31-річна баскетболістка покинула стамбульський "Фенербахче". Досвідчена українка відновить виступи в лавах іншого турецького гранда.

Ягупова підписала з "Мерсіном" контракт на 3 роки. Вона вже грала за "помаранчево-темно-синіх" у 2017-2019 рр. та виборола "срібло" в одному зі сезонів першості Туреччини. Звідти ж форвард перебралася до "Фенербахче".

У лавах "жовтих канарок" Ягупова вийшла на новий рівень. У складі стамбульців вона виграла Євролігу 2022/23, а до цього двічі стала MVP найпрестижнішого континетального турніру (2020, 2021). Окрім того, українська баскетболістка здобула 3 чемпіонські титули.

Хто така Аліна Ягупова

Уродженка Дніпра, займатися баскетболом почала в 5 років. Вихованка дніпровської ДЮСШ №5. На батьківщині виступала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" та "Єлисавет-Баскет".

На драфті жіночої НБА-2013 обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Проте, закріпитися за океаном не змогла. Виступала в чемпіонаті Казахстану за "Астану Тайгерс" і "Окжетпес", а також у Бельгії та Франції – за "Касторс Брен" і "Вільньов-д'Аск" відповідно.

Середні цифри Ягупової в останній Євролізі – 12 очок, 4.5 підбирання, 3.9 передачі та 2.1 перехоплення за понад 29 хвилин на паркеті. Зі збірною України їздила на низку Євробаскетів (2013, 2015, 2017, 2019).

До слова, раніше збірна України отримала календар матчів у баскетбольній прекваліфікації Олімпіади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол