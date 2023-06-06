Баскетбольна збірна України отримала графік матчів у прекваліфікації до Олімпіади
Розклад поєдинків у прекваліфікаційному раунді баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2024 дізналася національна команда України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Попередній раунд кваліфікації прийме турецький Стамбул. Відбіркові матчі зіграють 12-20 серпня. "Синьо-жовті" проведуть мінімум три поєдинки.
Збірна України раніше потрапила до квартету C. Там її суперниками будуть Болгарія, Ісландія та Туреччина. Після групового етапу дві найкращі команди зіграють у плей-офф проти двійки збірних квартету D. До основної кваліфікації вийде лише переможець прекваліфікаційних змагань.
Перший матч Україна проведе 12 серпня проти збірної Болгарії. У паралельній групі гратимуть національні команди Хорватії, Бельгії, Швеції та Нідерландів. Фінал плей-офф запланований на 20 серпня.
Перелік матчів збірної України в прекваліфікаційному турніру Олімпіади-2024:
- Україна – Болгарія, 12 серпня
- Ісландія – Україна , 13 серпня
- Туреччина – Україна, 15 серпня
У квітні Віталій Степановський став новим керманичем збірної України. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Айнарса Багатскіса. З латвійцем на чолі "синьо-жовті" торік вийшли в 1/8 фіналу Євробаскету.
До слова, раніше волейбольна збірна України виграла третій матч Золотої Євроліги-2023.
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