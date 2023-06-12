Лидер баскетбольной сборной Украины перешла в старый-новый клуб

31-летняя баскетболистка покинула стамбульский "Фенербахче". Опытная украинка возобновит выступления в рядах другого турецкого гранда.

Ягупова подписала с "Мерсином" контракт на три года. Она уже играла за "оранжево-темно-синих" в 2017-2019 гг. и завоевала "серебро" в одном из сезонов первенства Турции. Оттуда же форвард перебралась в "Фенербахче".

В рядах "желтых канареек" Ягупова вышла на новый уровень. В составе стамбульцев она выиграла Евролигу 2022/23, а ранее дважды стала MVP самого престижного континетального турнира (2020, 2021). Кроме того, украинская баскетболистка получила 3 чемпионских титула.

Кто такая Алина Ягупова

Уроженка Днепра, заниматься баскетболом начала в 5 лет. Воспитанница днепровской ДЮСШ №5. На родине выступала за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте женской НБА-2013 выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако закрепиться за океаном не смогла. Выступала в чемпионате Казахстана за "Астану Тайгерс" и "Окжетпес", а также в Бельгии и Франции – за "Касторс Брен" и "Вильнев-д'Аск" соответственно.

Средние цифры Ягуповой в последней Евролиге – 12 очков, 4.5 подбора, 3.9 передачи и 2.1 перехват за более чем 29 минут на паркете. Со сборной Украины ездила на ряд Евробаскетов (2013, 2015, 2017, 2019).