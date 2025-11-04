Лідери ЄС пропустять саміт у Колумбії, щоб не дратувати Трампа: ЗМІ дізнались, хто не їде

Як пише видання, саміт ЄС - CELAC, який має відбутися 9-10 листопада в місті Санта-Марта (Колумбія), викликає дедалі більше запитань у Європі, оскільки США посилюють тиск на країни, зокрема Колумбію, яка приймає захід, і Венесуелу, звинувачуючи їх у наркоторгівлі.

За інформацією джерел Bloomberg, участь у зустрічі підтвердили лише п’ять європейських лідерів і троє представників країн Латинської Америки.

Речник німецького канцлера Стефан Корнеліус пояснив відмову Фрідріха Мерца від участі "низькою зацікавленістю інших глав держав і урядів".

Аналогічну позицію зайняла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За словами її представниці, замість фон дер Ляєн на саміт поїде головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Саміт мав обговорити питання зміцнення торгівельних відносин, боротьбу з організованою злочинністю та спільну позицію щодо політики США в регіоні. Країни Латинської Америки також хочуть, щоб ЄС підтримав кандидата з регіону на посаду наступного генерального секретаря ООН.

Цей саміт – не перший латиноамериканський форум, який "потрапив у політичну пастку", пишуть ЗМІ. 3 листопада Домініканська Республіка оголосила, що відкладає головну зустріч лідерів країн Америки до наступного року, оскільки військові удари США по човнах у регіоні загострюють напруженість із Венесуелою й розколюють регіон.

Попри складну ситуацію, Євросоюз розраховує до кінця року завершити переговори щодо торгівельної угоди з об’єднанням південноамериканських країн Меркосур.