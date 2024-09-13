Лідери по зарплаті. Хто в Україні заробляє найбільше: список вакансій

Зміст:

У кого в Україні найбільші зарплати

На українському ринку праці лідерство за рівнем зарплати належить представникам галузі IT. З урахуванням навичок та кваліфікації програмісти можуть розраховувати на дохід понад 100 тис. грн. Крім того, високі зарплати традиційно мають спеціалісти на керівних посадах.

Проте в інших галузях роботодавці також пропонують гідний рівень оплати праці за умов, що працівник має кваліфікацію та досвід, за виконання складних завдань або за роботу в особливих умовах.

До того ж часто роботодавці вимагають від претендентів на високооплачувані посади знання іноземної мови, вміння працювати у стресових ситуаціях, гнучкості, комунікабельності, мобільності та адаптивності.

На запит РБК-Україна в Державній службі зайнятості (ДСЗ) навели приклади пропозицій роботи з найвищими зарплатами від "Єдиного порталу вакансій":

інженер-програміст – 110 тис. грн,

агроном – 100 тис. грн,

бухгалтер – 92 тис. грн,

верстатник деревообробних верстатів – 85 тис. грн,

водій міжнародних перевезень – 80 тис. грн,

менеджер з постачання – 76 тис. грн,

машиніст екскаватора – 67 тис. грн,

лікар – 60 тис. грн,

тракторист-машиніст – 60 тис. грн,

журналіст – 54 тис. грн.

Понад 40 тис. грн пропонують по вакансіях слюсаря – 48 тис. грн, токаря – 40 тис. грн, електрогазозварника – 40 тис. грн, кухаря – 40 тис. грн.

Фото: топ високооплачуваних вакансій очолюють "айтівці" (freepik.com)

Варто додати, що під час повномасштабної війни зросли зарплати спеціалістів у лавах Сил оборони. Залежно від виконання бойових завдань та розпоряджень грошове забезпечення військовослужбовця може сягати від 25 тис. до 200 тис. грн.

ТОП-5 високооплачуваних вакансій

Крім айтівців, керівників та військових, на кадровому порталі Work.ua роботодавці пропонують високий середній рівень доходу фахівцям у галузях стоматології, автотранспорту, нерухомості.

Ендодонтист. Середня зарплата 55 тис. грн

Стоматолог, який спеціалізується на лікуванні зубів за допомогою мікроскопа, може заробляти в середньому 55 тис. грн, але у вакансіях зазначають і більші зарплати.

Водій-міжнародник. Середня зарплата 50 тис. грн

Водіям на міжнародні перевезення пропонують рівень доходу від 50 тис. до 120 тис. грн. Обов'язкова наявність посвідчення відповідної категорії, досвід роботи на великогабаритному транспорті, наявність закордонного паспорту. Є вакансії із бронюванням працівників.

Кераміст (зубний технік). Середня зарплата 47,5 тис. грн

Це фахівець із виготовлення зубних протезів, коронок. У вакансіях вказують рівень зарплати до 100 тис. грн. Серед вимог – досвід, навички роботи зі спеціалізованими програмами.

Рихтувальник. Середня зарплата 45 тис. грн

В обов'язки рихтувальника/автомаляра входить фарбування авто чи окремих деталей, рихтувальні, арматурні роботи, зварювання, заміна деталей, аналіз пошкодження автомобілів. Основною вимогою до шукачів є досвід роботи. Залежно від кваліфікації зарплата може сягати 100 тис. грн.

Рієлтор. Середня зарплата 40 тис. грн

Основні вимоги до претендентів на вакансію рієлтора – навички ведення переговорів і вміння переконувати. Роботодавці пропонують навчання та гнучкий робочий графік. Однак, у більшості вакансій рівень оплати залежить від кількості завершених угод.

Конкуренція за спеціалістів. Середні зарплати та кому пропонують більший дохід

ДСЗ зазначає, що на "Єдиному порталі вакансій" станом на початок вересня 2024 року середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях по Україні становив 20 тис. грн.

Найбільшою середня заробітна плата за сферами діяльності була: в ІТ (31 тис. грн), у сфері нерухомості (29 тис. грн), у сфері автобізнесу (29 тис. грн), у сфері HR (28 тис. грн).

Водночас в аналітичному звіті Work.ua за серпень наведено дані про збільшення середньої зарплати по країні на 2,4% до 21,5 тис. грн (середня зарплата, яку вказують роботодавці у вакансіях на порталі).

У категорії "Транспорт, автобізнес" зростання було найбільшим – 5% (30 тис. грн). Спеціалісти порталу підкреслюють, що саме в цій галузі спостерігається найменше шукачів роботи. Вірогідно, зі збільшенням пропонованого рівня оплати роботодавці намагаються конкурувати за працівників.

Зокрема йдеться про вакансії водіїв таксі, водіїв-експедиторів, логістів, диспетчерів вантажоперевезень, автомеханіків, що розміщені у розділі "Транспорт, автобізнес".

Скриншот Work.ua

У низці інших категорій за останній місяць також зросли середні зарплати:

Телекомунікації та зв’язок – 24 тис. грн (+4% до липня);

Фінанси, банк – 19 тис. грн (+3%);

Дизайн, творчість – 22,5 тис. грн (+3%);

Секретаріат, діловодство – 19 тис. грн (+3%);

Юриспруденція – 20,5 тис. грн (+2%);

Медицина, фармацевтика – 21,5 тис. грн (+2%).

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація від Державної служби зайнятості у відповідь на запит РБК-Україна, дані аналітичного звіту кадрового порталу Work.ua за серпень 2024.