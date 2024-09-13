Лидеры по зарплате. Кто в Украине зарабатывает больше всего: список вакансий

Рейтинг профессий с самыми большими зарплатами в Украине продолжают возглавлять IT-специалисты. В других сферах работодатели также предлагают высокий доход для квалифицированных кадров с опытом. В то же время растет уровень оплаты труда по вакансиям с низкой конкуренцией среди соискателей.
Подробнее о том, по каким вакансиям в Украине сейчас предлагают самые большие зарплаты, рассказывает РБК-Украина в материале ниже.
Содержание:
На украинском рынке труда лидерство по уровню зарплаты принадлежит представителям отрасли IT. С учетом навыков и квалификации программисты могут рассчитывать на доход более 100 тыс. грн. Кроме того, высокие зарплаты традиционно имеют специалисты на руководящих должностях.
Однако в других отраслях работодатели также предлагают достойный уровень оплаты труда при условии, что работник имеет квалификацию и опыт, за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.
К тому же, часто работодатели требуют от претендентов на высокооплачиваемые должности знания иностранного языка, умения работать в стрессовых ситуациях, гибкости, коммуникабельности, мобильности и адаптивности.
По запросу РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ) привели примеры предложений работы с самыми высокими зарплатами от "Единого портала вакансий":
Более 40 тыс. грн предлагают по вакансиям слесаря – 48 тыс. грн, токарю – 40 тыс. грн, электрогазосварщику – 40 тыс. грн, повару – 40 тыс. грн.
Стоит добавить, что во время полномасштабной войны выросли зарплаты специалистов в рядах Сил обороны. В зависимости от выполнения боевых задач и распоряжений уровень выплат военнослужащему может достигать от 25 тыс. до 200 тыс. грн.
Кроме айтишников, руководителей и военных, на кадровом портале Work.ua работодатели предлагают высокий средний уровень дохода специалистам в отраслях стоматологии, автотранспорта, недвижимости.
Стоматолог, специализирующийся на лечении зубов с помощью микроскопа, может зарабатывать в среднем 55 тысяч гривен, но в вакансиях отмечают и большие зарплаты.
Водителям на международные перевозки предлагают уровень дохода от 50 до 120 тыс. грн. Обязательно наличие удостоверения соответствующей категории, опыт работы на крупногабаритном транспорте, наличие загранпаспорта. Есть вакансии с бронированием работников.
Это специалист по изготовлению зубных протезов, коронок. В вакансиях указывают уровень зарплаты до 100 тыс. грн. Среди требований – опыт, навыки работы со специализированными программами.
В обязанности рихтовщика/автомаляра входит покраска авто или отдельных деталей, рихтовочные, арматурные работы, сварка, замена деталей, анализ повреждения автомобилей. Основным требованием к соискателям является опыт работы. В зависимости от квалификации зарплата может достигать 100 тыс. грн.
Основные требования к претендентам на вакансию риелтора – навыки ведения переговоров и умение убеждать. Работодатели предлагают обучение и гибкий рабочий график. Однако в большинстве вакансий уровень оплаты зависит от количества завершенных сделок.
ГСЗ отмечает, что на "Едином портале вакансий" на начало сентября 2024 средний размер предложенной заработной платы в вакансиях по Украине составил 20 тыс. грн.
Наибольшая средняя заработная плата по сферам деятельности была: в ІТ (31 тыс. грн), в сфере недвижимости (29 тыс. грн), в сфере автобизнеса (29 тыс. грн), в сфере HR (28 тыс. грн).
В то же время в аналитическом отчете Work.ua за август представлены данные об увеличении средней зарплаты по стране на 2,4% до 21,5 тыс. грн (средняя зарплата, которую указывают работодатели в вакансиях на портале).
В категории "Транспорт, автобизнес" рост был самым большим – 5% (30 тыс. грн). Специалисты портала подчеркивают, что именно в этой области наблюдается меньше соискателей работы. Вероятно, с увеличением предлагаемого уровня оплаты работодатели пытаются конкурировать за работников.
В частности, речь идет о вакансиях водителей такси, водителей-экспедиторов, логистов, диспетчеров грузоперевозок, автомехаников, размещенных в разделе "Транспорт, автобизнес".
В ряде других категорий за последний месяц также выросли средние зарплаты:
При подготовке материала использовались: информация от Государственной службы занятости в ответ на запрос РБК-Украина, данные аналитического отчета кадрового портала Work.ua за август 2024.
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