Лідери сенату вимагають у Росії негайно звільнити журналіста WSJ, якого затримало ФСБ

Лідери обох партій сенату США у спільній заяві вимагають від російської влади негайно звільнити незаконно затриманого американського журналіста Евана Гершковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Зазначається, що з моменту затримання журналіста, Росія не надала жодних достовірних доказів для підтвердження своїх сфабрикованих звинувачень.
Лідери Демократичної і Республіканської партій у конгресі США у спільній заяві засудили Росію за незаконне затримання американського журналіста.
"Ми рішуче засуджуємо незаконне затримання громадянина США й репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича та вимагаємо негайного звільнення цього відомого у світі й шанованого незалежного журналіста", - йдеться у заяві Мітча Макконнелла та Чака Шумера.
Раніше ми повідомляли, Росія звинуватила американського журналіста з видання The Wall Street Journal у шпигунстві.
Нагадаємо, співробітники федеральної служби безпеки росії затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у Єкатиренбурзі.
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