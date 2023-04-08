Лидеры сената требуют у России немедленно освободить журналиста WSJ, задержанного ФСБ
Лидеры обеих партий сената США в совместном заявлении требуют от российских властей немедленно освободить незаконно задержанного американского журналиста Эвана Гершковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что с момента задержания журналиста, Россия не предоставила никаких достоверных доказательств для подтверждения своих сфабрикованных обвинений.
Лидеры Демократической и Республиканской партий в конгрессе США в совместном заявлении осудили Россию за незаконное задержание американского журналиста.
"Мы решительно осуждаем незаконное задержание гражданина США и репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и требуем немедленного увольнения этого известного в мире и уважаемого независимого журналиста", - говорится в заявлении Митча Макконнелла и Чака Шумера.
Ранее мы сообщали, что Россия обвинила американского журналиста из издания The Wall Street Journal в шпионаже.
Напомним, сотрудники федеральной службы безопасности России задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатиренбурге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .