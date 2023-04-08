Лидеры сената требуют у России немедленно освободить журналиста WSJ, задержанного ФСБ

Лидеры обеих партий сената США в совместном заявлении требуют от российских властей немедленно освободить незаконно задержанного американского журналиста Эвана Гершковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Отмечается, что с момента задержания журналиста, Россия не предоставила никаких достоверных доказательств для подтверждения своих сфабрикованных обвинений.

Лидеры Демократической и Республиканской партий в конгрессе США в совместном заявлении осудили Россию за незаконное задержание американского журналиста.

"Мы решительно осуждаем незаконное задержание гражданина США и репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и требуем немедленного увольнения этого известного в мире и уважаемого независимого журналиста", - говорится в заявлении Митча Макконнелла и Чака Шумера.