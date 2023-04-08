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Лидеры сената требуют у России немедленно освободить журналиста WSJ, задержанного ФСБ

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Вашингтон, Суббота 08 апреля 2023 04:18
Лидеры сената требуют у России немедленно освободить журналиста WSJ, задержанного ФСБ Фото: В США требуют в РФ немедленно освободить задержанного американского журналиста (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Лидеры обеих партий сената США в совместном заявлении требуют от российских властей немедленно освободить незаконно задержанного американского журналиста Эвана Гершковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что с момента задержания журналиста, Россия не предоставила никаких достоверных доказательств для подтверждения своих сфабрикованных обвинений.

Лидеры Демократической и Республиканской партий в конгрессе США в совместном заявлении осудили Россию за незаконное задержание американского журналиста.

"Мы решительно осуждаем незаконное задержание гражданина США и репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и требуем немедленного увольнения этого известного в мире и уважаемого независимого журналиста", - говорится в заявлении Митча Макконнелла и Чака Шумера.

Ранее мы сообщали, что Россия обвинила американского журналиста из издания The Wall Street Journal в шпионаже.

Напомним, сотрудники федеральной службы безопасности России задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатиренбурге.

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