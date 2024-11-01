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Лідери ринку змінились: українці у жовтні придбали майже 6 тисяч нових авто

П'ятниця 01 листопада 2024 13:39
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Лідери ринку змінились: українці у жовтні придбали майже 6 тисяч нових авто Фото: українці у жовтні придбали майже 6 тисяч нових авто (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тисячі нових легкових авто. Зазначається, що це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Відносно вересня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась лише на 2%. У лідери ринку нових легкових авто вийшла компанія Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.

Попередній фаворит ринку – Toyota – опинилась на другому місці з 679 реалізованими авто. Третій результат у чеської Skoda з 402 проданими авто. Також в п’ятірку лідерів жовтня потрапили BMW (397 од.) та Volkswagen (363 од.). Цікаво, що титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster, яких за жовтень було придбано 749 машин.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58,8 тисячі нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Раніше зазначалось, що українці минулого місяця почали значно активніше купувати вживані авто. Так, за 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових машин віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.

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