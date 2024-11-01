Лидеры рынка изменились: украинцы в октябре приобрели почти 6 тысяч новых автомобилей

За прошедший месяц в Украине было реализовано более 5,8 тысяч новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

По отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась всего на 2%. В лидеры рынка новых легковых автомобилей вышла компания Renault. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий лидер рынка – Toyota – оказалась на втором месте с 679 реализованными авто. Третий результат у чешской Skoda с 402 проданными авто. Также в пятерку лидеров октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.). Интересно, что титул бестселлера луны снова получил кроссовер Renault Duster, которых за октябрь было приобретено 749 машин.

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 58,8 тысяч новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее отмечалось, что украинцы в прошлом месяце начали гораздо активнее покупать подержанные автомобили. Так, за 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тысячи ввозимых из-за рубежа подержанных легковых машин в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом.