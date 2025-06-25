Лідери в освіті: хто увійшов у топ-10 найкращих університетів України 2025

Найкращі університети 2025

Рейтинг очолив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У першу десятку увійшли ще два столичні університети, а також по два - зі Львова та Харкова, та по одному із Сум, Одеси й Івано-Франківська.

Додамо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка регулярно входить у список найкращих ВНЗ країни. Втім, торік "ТОП-200 Україна" він посів другу сходинку, поступившись Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Цьогоріч він на третій сходинці.

Рейтинг найкращих університетів України 2025 (скриншот)

Як складали рейтинг

"ТОП-200 Україна 2025" формує Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" разом із міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Під час формування цьогорічного рейтингу "ТОП-200 Україна 2025" укладачі врахували сучасні тенденції трансформації вищої освіти в умовах глибоких змін. Їх спричинили як структурні реформи, так і масштабні втрати, викликані повномасштабною війною.

При оцінюванні враховували напрацювання міжнародної конференції IREG 2024 та Берлінських принципів, схвалених під час другої наради IREG. Особливу увагу цьогоріч приділили впливу штучного інтелекту на наукову діяльність, інноваційність і соціальний вплив університетів.

Укладачі зазначають, що ШІ уже суттєво змінює систему вищої освіти - від навчання й досліджень до методів оцінювання, і навіть саму логіку створення академічних рейтингів.

У 2025 році аналіз університетів проводили за 6 міжнародними та 4 національними критеріями. Вперше при цьому використовували дані SCImago Institutions Rankings замість показників Webometrics.