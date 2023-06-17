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Лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів з Путіним

Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Делегація лідерів країн Африки прибули в Росію для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбудеться в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента ПАР.

Сьогодні вдень президент ПАР Сиріл Рамафоса разом із главами держав Замбії, Коморських островів і Сенегалу та главами урядів Конго-Браззавіля, Єгипту й Уганди зустрінуться з Путіним "для пошуку шляхів до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, що призвів до руйнівних економічних наслідків, загибелі людей і глобальної нестабільності".

Зазначається, що Рамафоса повернеться до ПАР 18 червня.

Візит африканських лідерів до України

Напередодні до Києва з візитом прибули президент Союзу Коморських островів, президент Південно-Африканської Республіки, президент Замбії, президент Сенегалу, прем'єр-міністр Єгипту та інші чиновники країн Африки. Вони провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Африканські лідери під час свого візиту до України також відвідали Бучу. Крім цього, вони представили африканську мирну ініціативу, яка складається з десяти пунктів.

Докладніше про відносини України з країнами Африки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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