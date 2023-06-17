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Лидеры стран Африки прибыли в РФ для переговоров с Путиным

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Делегация лидеров стран Африки прибыли в Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Встреча лидеров состоится в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента ЮАР.

Сегодня днем президент ЮАР Сирил Рамафоса вместе с главами государств Замбии, Коморских островов и Сенегала и главами правительств Конго-Браззавиля, Египта и Уганды встретятся с Путиным "для поиска пути к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который привел к разрушительным экономическим последствиям, гибели людей и глобальной нестабильности".

Отмечается, что Рамафоса вернется в ЮАР 18 июня.

Визит африканских лидеров в Украину

Накануне в Киев с визитом прибыли президент Союза Коморских островов, президент Южно-Африканской Республики, президент Замбии, президент Сенегала, премьер-министр Египта и другие чиновники стран Африки. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Африканские лидеры во время своего визита в Украину также посетили Бучу. Помимо этого они представили африканскую мирную инициативу, которая состоит из десяти пунктов.

Более подробно об отношениях Украины со странами Африки можете узнать в материале РБК-Украина.

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