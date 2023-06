Лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів з Путіним

Сьогодні вдень президент ПАР Сиріл Рамафоса разом із главами держав Замбії, Коморських островів і Сенегалу та главами урядів Конго-Браззавіля, Єгипту й Уганди зустрінуться з Путіним "для пошуку шляхів до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, що призвів до руйнівних економічних наслідків, загибелі людей і глобальної нестабільності".

Зазначається, що Рамафоса повернеться до ПАР 18 червня.

His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at St Petersburg International Airport in the Russian Federation where he joins other African Heads of State and Government participating in the Africa Peace Initiative for peace talks with His Excellency President Vladimir… pic.twitter.com/fiHaRuEY3w