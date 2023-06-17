Лидеры стран Африки прибыли в РФ для переговоров с Путиным

Делегация лидеров стран Африки прибыли в Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Встреча лидеров состоится в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента ЮАР .

Сегодня днем президент ЮАР Сирил Рамафоса вместе с главами государств Замбии, Коморских островов и Сенегала и главами правительств Конго-Браззавиля, Египта и Уганды встретятся с Путиным "для поиска пути к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который привел к разрушительным экономическим последствиям, гибели людей и глобальной нестабильности".

Отмечается, что Рамафоса вернется в ЮАР 18 июня.

His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at St Petersburg International Airport in the Russian Federation where he joins other African Heads of State and Government participating in the Africa Peace Initiative for peace talks with His Excellency President Vladimir… pic.twitter.com/fiHaRuEY3w — Presidency South Africa (@PresidencyZA) June 17, 2023

Визит африканских лидеров в Украину

Накануне в Киев с визитом прибыли президент Союза Коморских островов, президент Южно-Африканской Республики, президент Замбии, президент Сенегала, премьер-министр Египта и другие чиновники стран Африки. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Африканские лидеры во время своего визита в Украину также посетили Бучу. Помимо этого они представили африканскую мирную инициативу, которая состоит из десяти пунктов.

Более подробно об отношениях Украины со странами Африки можете узнать в материале РБК-Украина.

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