Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти "шатдауну"

Згідно з домовленістю,

Зазначається, що угода, про яку спільно оголосили лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати Представників Майк Джонсон, швидше за все,

Загроза "шатдауну"

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету. У 2023 році США двічі вдалося уникнути цього.

Нагадаємо, що у вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на 2024 рік через нібито "зайві" витрати. Зокрема, республіканці виступали проти додаткової допомоги Україні.

В листопаді, після довгих суперечок США таки схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".