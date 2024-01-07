Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти "шатдауну"

Лідери Конгресу досягли угоди щодо фінансування роботи уряду США в 2024 році, щоб запобігти "шатдауну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Згідно з домовленістю,
Зазначається, що угода, про яку спільно оголосили лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати Представників Майк Джонсон, швидше за все,
Загроза "шатдауну"
Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету. У 2023 році США двічі вдалося уникнути цього.
Нагадаємо, що у вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на 2024 рік через нібито "зайві" витрати. Зокрема, республіканці виступали проти додаткової допомоги Україні.
В листопаді, після довгих суперечок США таки схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".
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