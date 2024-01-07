Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить "шатдаун"

Согласно договоренности,

Отмечается, что соглашение, о котором совместно объявили лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, скорее всего,

Угроза "шатдауна"

Шатдаун – это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета. В 2023 году США дважды удалось избежать этого.

Напомним, что в сентябре угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на 2024 год из-за якобы "лишних" расходов. В частности, республиканцы выступали против дополнительной помощи Украине.

В ноябре после долгих споров США одобрили новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".