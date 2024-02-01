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Лідери Італії та Франції проводили зустріч із Орбаном перед самітом ЄС: що відомо

Фото: Віктор Орбан та Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Віктор Орбан уже розпочав переговори ще в середу ввечері, 31 січня, перед самітом ЄС. Він провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном та головою італійського уряду Джорджією Мелоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Index.

керівник прес-служби Орбана Берталан Хаваші, у

Саміт ЄС

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стала спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявляв, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

50 млрд євро для України від ЄС

Наразі вже відомо, що лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчився наприкінці 2023 року.

 

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