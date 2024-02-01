Лидеры Италии и Франции проводили встречу с Орбаном перед саммитом ЕС: что известно

Как рассказал руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваши, в среду вечером Виктор Орбан провел двустороннюю встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе.

"Премьер-министр Венгрии провел переговоры с лидерами Италии и Франции в рамках подготовки к саммиту ЕС в четверг", - говорится в сообщении.

Саммит ЕС

Основной темой саммита в Брюсселе 1 февраля стала попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что готов одобрить пакет, но при условии, что он будет пересматриваться каждый год и одобряться единогласно.

50 млрд евро для Украины от ЕС

Уже известно, что лидеры Европейского союза сегодня, 1 февраля, во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, в июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы закончился в конце 2023 года.