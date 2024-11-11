Лідери Франції та Великої Британії підтвердили підтримку України на фоні перемоги Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили свою підтримку Києву під час переговорів у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіс Макрона повідомив, що обидва лідери обговорили ситуацію в Україні в кулуарах церемонії, що відбулася 11 листопада, присвяченій роковинам Дня перемир'я, що поклав кінець Першої світової війни у 1918 році.

"Що стосується ситуації в Україні, обидва лідери підтвердили свою прихильність до тісної співпраці, підкресливши свою рішучість надавати Україні непохитну підтримку стільки часу, скільки необхідно для запобігання агресивній війні Росії в Україні", - йдеться у заяві.

Фактор Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував масштаб західної допомоги Києву та обіцяв швидко покласти край конфлікту, не пояснюючи, як саме. Його перемога на президентських виборах минулого тижня викликала стурбованість у Києві та інших європейських столицях щодо ступеня майбутньої прихильності США допомоги Україні.

"Стикаючись зі спекуляціями щодо можливих позицій або ініціатив нової адміністрації США, я думаю, що ми в жодному разі не повинні робити попередніх висновків і маємо дати (адміністрації) час", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на Паризькому форумі світу .

Барро заявив, що будь-які ініціативи мають гарантувати, що Україна сама визначить терміни та умови для участі у переговорному процесі.

"Україна, а за нею і міжнародне співтовариство, втратять надто багато, якщо Росія нав'яже закон сильного", - заявив він.

Міністр оборони Франції заявив у неділю, що Париж відправляє в Україну нову партію ракет великої дальності, щоб мати можливість завдати удару по російським позиціям.

"Зеленський неодноразово зустрічався з обраним президентом Трампом, і я не маю сумніву, що з новою адміністрацією встановляться міцні відносини..." - заявив Барро в понеділок.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила на тому ж форумі, що союзникам України настав час посилити свій аналіз Росії.

"Йдеться не тільки про Україну. Загроза, яку Росія представляє для людства, є екзистенційною і не починається і не закінчується Україною", - сказав Валтонен, чия країна вступила до НАТО минулого року у відповідь на вторгнення Росії на Україну в лютому 2022 року .