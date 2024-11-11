Лидеры Франции и Великобритании подтвердили поддержку Украины на фоне победы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили свою поддержку Киеву в ходе переговоров в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Офис Макрона сообщил, что оба лидера обсудили ситуацию в Украине в кулуарах состоявшейся 11 ноября церемонии, посвященной годовщине Дня перемирия, положившего конец Первой мировой войне в 1918 году.

"Что касается ситуации в Украине, оба лидера подтвердили свою приверженность тесному сотрудничеству, подчеркнув свою решимость оказывать Украину непоколебимую поддержку столько времени, сколько необходимо для предотвращения агрессивной войны России в Украине", - говорится в заявлении.

Фактор Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал масштаб западной помощи Киеву и обещал быстро положить конец конфликту, не объясняя, как именно. Его победа на президентских выборах на прошлой неделе вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах относительно степени будущей приверженности США помощи Украине.

"Сталкиваясь со спекуляциями относительно возможных позиций или инициатив новой администрации США, я думаю, что мы ни в коем случае не должны делать предварительных выводов и должны дать (администрации) время", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на Парижском форуме мира.

Барро заявил, что любые инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит сроки и условия для участия в переговорном процессе. В то же время, сказал он, западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам.

"Украина, а за ней и международное сообщество, потеряют слишком много, если Россия навяжет закон сильного", — заявил он.

Министр обороны Франции заявил в воскресенье, что Париж отправляет на Украину новую партию ракет большой дальности, чтобы иметь возможность нанести удар по российским позициям.

"Зеленский неоднократно встречался с избранным президентом Трампом, и я не сомневаюсь, что с новой администрацией установятся прочные отношения...", - заявил Барро в понедельник.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила на том же форуме, что союзникам Украины пора ужесточить свой анализ России.

"Речь идет не только об Украине. Угроза, которую Россия представляет для человечества, является экзистенциальной и не начинается и не заканчивается Украиной", - сказал Валтонен, чья страна вступила в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России на Украину в феврале 2022 года.