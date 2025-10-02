ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Лідери ЄС не змогли затвердити виплату Україні 140 млрд євро в рахунок репарацій Росії, - FT

Данія, Четвер 02 жовтня 2025 13:41
UA EN RU
Лідери ЄС не змогли затвердити виплату Україні 140 млрд євро в рахунок репарацій Росії, - FT Фото: лідери ЄС на саміті в Копенгагені (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери країн ЄС поки не змогли дійти згоди щодо пропозиції Єврокомісії надати Україні "кредит" у розмірі 140 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На неформальному саміті ЄС у Копенгагені 1 жовтня Бельгія відмовилася підтримати ініціативу, а Франція і Люксембург висловили стурбованість юридичними наслідками.

Проблеми з правовим підґрунтям

Пропозиція Європейської комісії полягала в тому, щоб використовувати доходи від заморожених російських активів у бельгійському депозитарії Euroclear для надання Україні кредитів на 2026-2027 роки.

Україна мала б повернути кошти тільки в разі, якщо Росія виплатить компенсацію за шкоду, заподіяну війною. Однак використання заморожених активів без явної правової підстави викликає побоювання у низки країн.

Бельгія вимагає колективної відповідальності

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що країна не підтримає використання заморожених активів без гарантій колективної відповідальності всіх країн ЄС.

Бельгія, де розташовані основні заморожені російські активи, побоюється можливих юридичних наслідків і вимагає, щоб ризики були розділені між усіма державами-членами.

Франція і Люксембург висловлюють стурбованість

Франція і Люксембург також висловили сумніви щодо юридичної обґрунтованості пропонованої схеми. Французький президент Еммануель Макрон наголосив на важливості дотримання міжнародного права і висловив стурбованість можливими наслідками для репутації євро як надійної валюти.

Необхідність подальших консультацій

Незважаючи на загальну підтримку ідеї, ЄС визнав необхідність додаткових консультацій і опрацювання правових аспектів пропозиції.

Європейська комісія пообіцяла врахувати занепокоєння країн і продовжити роботу над пропозицією, щоб забезпечити її відповідність міжнародному праву та інтересам усіх держав-членів.

Україна розраховує на гроші

Нагадаємо, згідно з планом ЄС, з 2026 року Україна почне отримувати репарації від Росії. Вони будуть оформлені як "кредит" ЄС на 140 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що репараційний кредит із заморожених російських активів може стати головним джерелом підтримки України 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація
Новини
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим