Лідери ЄС не змогли погодити допомогу Україні на 50 млрд євро: у чому причина

На саміті 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Орбан заявив, що Будапешт не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже добре обґрунтованої пропозиції".

"Та, що перед нами... вона не спрацює. Тому зараз ми відмовимося і від неї, і подивимося, чого ми досягнемо в грудні", - сказав він.

Окрім цього, на зустрічі у Брюсселі новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо висловив сумніви щодо надання нової фінансової підтримки Україні. Свою позицію він аргументував якимись корупційними ризиками.

Перегляд бюджету ЄС та допомога Україні

Євросоюз у грудні має ухвалити рішення про перегляд свого бюджету на 2021-2027 роки вартістю 1,1 трильйона євро (1,2 трильйона доларів США).

Керівник блоку запропонував, щоб держави-члени внесли більше коштів у загальну скарбницю, щоб надати Україні 50 мільярдів євро та витратити ще 15 мільярдів євро на боротьбу з міграцією. Інша пропозиція передбачає виділення 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Бюджетні рішення вимагають одностайності, і у четвер були очевидні розбіжності.

Угорщина намагається отримати транш від ЄС

Зазначимо, що висловлювання Орбана на саміті пролунали у той момент, коли Будапешт намагається отримати мільярдну допомогу, передбачену для Угорщини у бюджеті Євросоюзу, проте заблоковану виконавчим органом Європейської комісії через побоювання з приводу верховенства закону.

Блокування Угорщиною траншу Євросоюзу

Нагадаємо, що Угорщина регулярно блокувала виділення коштів на потреби України. Так, Будапешт із травня виступає проти виділення траншу ЄС у 500 млн євро.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що країна готова змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Учора, 26 жовтня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, що хоче, щоб до Будапешту приїхала українська делегація перед схваленням допомоги від Євросоюзу.

Позиція Словаччини

Вчора новопризначений (після проведення у Словаччини парламентських виборів) прем'єр-міністр та лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо заявив, що країна не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для відбиття російської агресії.

Зазначимо, що після виборів тимчасовий уряд Словаччини заявив, що зупиняє надання Україні військової допомоги.

Окрім того, президент Словаччини Зузана Чапутова також виступила проти надання допомоги Україні, адже, на її думку, схвалення підтримки нинішнім урядом, який йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів.

Пізніше президент Словаччини пояснила свою позицію щодо ненадання допомоги Україні.