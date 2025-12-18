Лідери ЄС в п'ятницю знайдуть рішення щодо фінансування України, - Reuters

Лідери ЄС планують найближчими днями ухвалити рішення про те, як фінансувати Україну у 2026 та 2027 роках для продовження боротьби з російським вторгненням. Програму фінансування планують узгодити та розкрити у п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, основним варіантом є використання російських активів, заморожених у ЄС, але його реалізація залежить від невизначеного схвалення Бельгії.
Тому переговори між лідерами у четвер будуть зосереджені на звуженні обсягу гарантій до форми, яка буде прийнятною для усіх країн ЄС, заявили дипломати, наголосивши, що буде знайдено рішення щодо фінансування для України.
"Це не Європейська Рада, де ми можемо розійтися в п'ятницю і нічого не мати. Тож рішення буде доступне вранці в п'ятницю", – заявив високопоставлений дипломат ЄС.
За його словами, якщо країнам ЄС не вдасться знайдемо відповіді на питання про те, як фінансувати Україну в 2026 і 2027 роках, Європа не дасть Україні можливості захистити себе, і це матиме серйозні наслідки для безпеки усієї Європи.
Нагадаємо, що ЄС досі немає єдиної позиції щодо репараційного кредиту для України. Деякі лідери підтримують фінансування за рахунок російських активів, тоді як інші виступають за спільний борговий механізм.
Також ми писали, що 18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Якщо згоди досягти не вдасться, ЄС розгляне "план Б" - тимчасовий кредит за рахунок запозичень блоку, щоб забезпечити підтримку України на початку 2026 року.
Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський також братиме участь у саміті, де обговорюватиметься питання репараційного кредиту.