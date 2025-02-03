Лідери ЄС обговорять тарифну політику Трампа і захист від Росії

У королівському палаці, перетвореному на конференц-центр у Брюсселі, лідери 27 країн ЄС також пообідають із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і повечеряють із прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.

Антоніу Кошта, президент Європейської ради лідерів ЄС, заявив, що одноденна зустріч не буде офіційним самітом. Вона буде присвячена оборонній політиці без будь-яких офіційних заяв або рішень.

Перша сесія буде присвячена геополітиці та відносинам зі Сполученими Штатами, а це означає, що масштабне рішення Трампа про введення мит на вихідних напевно буде розглянуто, особливо з урахуванням побоювань чиновників ЄС про те, що незабаром вони можуть зіткнутися з аналогічними заходами.

Трамп, який розпочав свій другий термін на посаді президента 20 січня, також відіграватиме важливу роль у переговорах з оборони, оскільки він зажадав, щоб європейські країни витрачали набагато більше на власну безпеку і менше покладалися на Сполучені Штати через альянс безпеки НАТО.

Заклик Трампа до Данії, члена ЄС, поступитися Гренландією Сполученим Штатам, а також його відмова виключити можливість воєнних дій або економічного тиску з метою примусити Копенгаген до дій, також посилили напруженість у трансатлантичних відносинах.

Очікується, що лідери ЄС обговорять, які військові спроможності їм знадобляться найближчими роками, як їх можна фінансувати і як вони можуть тісніше співпрацювати в рамках спільних проєктів.

"Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону", - заявив Кошта в листі до лідерів. "Їй необхідно стати стійкішою, ефективнішою, автономнішою і надійнішим суб'єктом безпеки та оборони".

Пошук фінансування

За словами дипломатів, обговорення фінансування буде особливо складним, оскільки в багатьох європейських країнах у державних фінансах мало можливостей для значного підвищення витрат.

Деякі країни, такі як країни Балтії та Франція, виступають за спільні запозичення ЄС для витрат на оборону. Але Німеччина і Нідерланди рішуче проти.

На думку деяких дипломатів, одним із компромісів може стати запозичення коштів для фінансування кредитів, а не грантів на оборонні проєкти.

Останніми роками європейські країни збільшили витрати на оборону, особливо після вторгнення Росії на Україну 2022 року, яке призвело до війни на кордонах ЄС.

Але багато лідерів ЄС заявили, що їм доведеться витрачати ще більше. Трамп заявив, що європейські члени НАТО мають витрачати 5% ВВП на оборону - цифра, якої жоден член альянсу, включно зі США, наразі не досягає.

За оцінками ЄС, минулого року країни ЄС витратили на оборону в середньому 1,9% ВВП - близько 326 млрд євро. За даними ЄС, це на 30% більше, ніж 2021 року. Але це також приховує великі відмінності між країнами ЄС.