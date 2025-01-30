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Країни ЄС, що межують із Росією, закликали Брюссель виділити 100 млрд євро на оборону

Брюссель, Четвер 30 січня 2025 14:48
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Країни ЄС, що межують із Росією, закликали Брюссель виділити 100 млрд євро на оборону Фото: ЄС закликали подвоїти витрати на оборону (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Євросоюзу терміново потрібні інвестиції в розмірі не менше 100 млрд євро. За даними чотирьох держав-членів, що межують із Росією, ЄС необхідно подвоїти витрати на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У документі, підготовленому Литвою, Естонією, Латвією та Польщею, міститься заклик до ЄС використовувати спільні запозичення, дозволити Європейському інвестиційному банку витрачати кошти на основні потреби оборони та співпрацювати з європейськими партнерами за межами блоку, що, очевидно, є відсиланням до Великої Британії.

Країни, які очолили кампанію із захисту України від вторгнення Росії, наводять оцінки, згідно з якими поточні військові витрати держав-членів ЄС становитимуть близько 326 млрд євро у 2024 році. У документі робиться висновок про те, що ця цифра має подвоїтися, якщо блок хоче досягти цільового показника витрат у розмірі щонайменше 3% від ВВП, а також бути готовим до "надзвичайних військових обставин".

Наразі ЄС готує нову оборонну стратегію, і лідери блоку мають неформально зустрітися 3 лютого в Брюсселі, щоб внести свої пропозиції.

Цей проєкт має бути представлений у березні, а ухвалити план планується до кінця року. Хоча більшість держав-членів згодні з необхідністю переглянути оборонні можливості Європи, промисловість і загальну готовність, держави-члени блоку мають різні погляди на те, як це зробити.

Деякі країни, зокрема Німеччина, довгий час чинили опір використанню спільних запозичень з метою оборони. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб країни НАТО витрачали 5% ВВП на оборону, що є рівнем, якого навіть США нині не досягають.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС необхідно інвестувати щонайменше 500 млрд євро в оборону впродовж наступного десятиліття, однак у документі йдеться про те, що є нагальні потреби, які не можуть чекати до наступного бюджетного циклу в 2028 році.

У документі чотирьох країн попереджається, що Росія вже почала нарощувати свої військові сили і виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж Європа і США разом узяті. Блок також стикається з іншими проблемами через залежність свого ланцюжка поставок від Пекіна і поглиблення зв'язків Москви з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Згідно з документом, вимоги ЄС включають щонайменше 50 млрд євро для нарощування виробництва артилерії та стратегічних запасів.

Нагадаємо, спільні витрати на оборону 23 країн ЄС, що входять до НАТО, вже досягли цільового показника у 2% після того, як вони збільшили його на 30% після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що 23 члени ЄС, які також входять до НАТО, імовірно, погодяться підвищити цільовий показник витрат на оборону вище нинішніх 2% від ВВП на червневому саміті альянсу.

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