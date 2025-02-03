Лидеры ЕС обсудят тарифную политику Трампа и защиту от России

В королевском дворце, превращенном в конференц-центр в Брюсселе, лидеры 27 стран ЕС также пообедают с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поужинают с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером.

Антониу Кошта, президент Европейского совета лидеров ЕС, заявил, что однодневная встреча не будет официальным саммитом. Она будет посвящена оборонной политике без каких-либо официальных заявлений или решений.

Первая сессия будет посвящена геополитике и отношениям с Соединенными Штатами, а это значит, что масштабное решение Трампа о введении пошлин на выходных наверняка будет рассмотрено, особенно с учетом опасений чиновников ЕС о том, что вскоре они могут столкнуться с аналогичными мерами.

Трамп, который начал свой второй срок на посту президента 20 января, также будет играть важную роль в переговорах по обороне, поскольку он потребовал, чтобы европейские страны тратили гораздо больше на собственную безопасность и меньше полагались на Соединенные Штаты через альянс безопасности НАТО.

Призыв Трампа к Дании, члену ЕС, уступить Гренландию Соединенным Штатам, а также его отказ исключить возможность военных действий или экономического давления с целью принудить Копенгаген к действиям, также усилили напряженность в трансатлантических отношениях.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят, какие военные возможности им понадобятся в ближайшие годы, как их можно финансировать и как они могут более тесно сотрудничать в рамках совместных проектов.

"Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону", - заявил Кошта в письме к лидерам. "Ей необходимо стать более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны".

Поиск финансирования

По словам дипломатов, обсуждение финансирования будет особенно сложным, поскольку во многих европейских странах в государственных финансах мало возможностей для значительного повышения расходов.

Некоторые страны, такие как страны Балтии и Франция, выступают за совместные заимствования ЕС для расходов на оборону. Но Германия и Нидерланды решительно против.

По мнению некоторых дипломатов, одним из компромиссов может стать заимствование средств для финансирования кредитов, а не грантов на оборонные проекты.

В последние годы европейские страны увеличили расходы на оборону, особенно после вторжения России на Украину в 2022 году, которое привело к войне на границах ЕС.

Но многие лидеры ЕС заявили, что им придется тратить еще больше. Трамп заявил, что европейские члены НАТО должны тратить 5% ВВП на оборону - цифра, которую ни один член альянса, включая США, в настоящее время не достигает.

По оценкам ЕС, в прошлом году страны ЕС потратили на оборону в среднем 1,9% ВВП - около 326 млрд евро. По данным ЕС, это на 30% больше, чем в 2021 году. Но это также скрывает большие различия между странами ЕС.