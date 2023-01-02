Лідери ЄС обговорять членство України на наступному саміті, - посол

Лідери Євросоюзу порушать питання початку переговорів щодо вступу України на наступному саміті Україна-ЄС.
Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
За його словами, наступний саміт Україна-ЄС, на якому обговорюватиметься членство нашої країни, відбудеться на початку 2023 року.
При цьому Маасікас зазначив, що політика розширення Євросоюзу продовжує бути геостратегічною інвестицією у безпеку, процвітання та стабільність Європи.
"Можу лише повторити, що історичним червневим рішенням Європейської Ради Україна отримала перспективу стати членом ЄС - при продовженні реформ. Ми ще не на тому етапі, коли приймаємо рішення про початок переговорів, але прогрес України в здійснених на даний момент кроках стабільний і заслуговує на схвалення", - наголосив посол.
Він також нагадав, що, згідно з останніми соцопитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, понад 90% українців підтримують членство в ЄС.
"Ми віримо, що Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим та надійним способом забезпечення власного миру, стабільності та довгострокового процвітання. І якщо народ вирішив стати європейським у всіх сенсах цього слова - хто ж на цій Землі має право позбавляти його цього?", - зазначив Маасікас.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Ольга Стефанишина заявляла, що Євросоюз спільно з Україною оцінюватиме кроки країни на шляху до ЄС на початку березня 2023 року.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, зараз настає час для початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі.
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