Лідери ЄС обговорять членство України на наступному саміті, - посол

За його словами, наступний саміт Україна-ЄС, на якому обговорюватиметься членство нашої країни, відбудеться на початку 2023 року.

При цьому Маасікас зазначив, що політика розширення Євросоюзу продовжує бути геостратегічною інвестицією у безпеку, процвітання та стабільність Європи.

"Можу лише повторити, що історичним червневим рішенням Європейської Ради Україна отримала перспективу стати членом ЄС - при продовженні реформ. Ми ще не на тому етапі, коли приймаємо рішення про початок переговорів, але прогрес України в здійснених на даний момент кроках стабільний і заслуговує на схвалення", - наголосив посол.

Він також нагадав, що, згідно з останніми соцопитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, понад 90% українців підтримують членство в ЄС.

"Ми віримо, що Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим та надійним способом забезпечення власного миру, стабільності та довгострокового процвітання. І якщо народ вирішив стати європейським у всіх сенсах цього слова - хто ж на цій Землі має право позбавляти його цього?", - зазначив Маасікас.