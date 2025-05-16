Лідери ЄС мають намір тиснути на Путіна, поки той не буде готовий до миру

ЄС має намір посилити тиск на Москву доти, доки Володимир Путін не буде "готовий до миру" в переговорах з Україною.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Вона заявила, що президент України Володимир Зеленський "був готовий до зустрічі", але "Путін не з'явився". "Це демонструє одне: президент Путін не хоче миру", - сказала вона після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані.
"Ми хочемо миру, і ми повинні посилити тиск, поки президент Путін не буде до цього готовий", - додала вона, маючи на увазі нові санкції, які готуються.
За її словами, пакет включатиме санкції щодо Північного потоку-1 і Північного потоку-2. "Він включатиме роботу з включення до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, а також зниження граничного рівня цін на нафту, а також посилення санкцій щодо фінансового сектору в Росії", - сказала глава Єврокомісії.
Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що останні події на переговорах щодо України демонструють, що Росія не хоче миру, і закликає "чинити тиск" на Москву.
"Ми ясно бачимо, що Росія не хоче миру, а всі інші його хочуть", - заявила вона в Тирані.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Путін зробив "помилку", відправивши команду "другого ешелону" на переговори з Україною в Стамбул.
"Я думаю, що Путін зробив величезну помилку", - сказав він після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані. "Він прекрасно розуміє, що м'яч на його боці, що він у скрутному становищі і що він зробив величезну помилку", - продовжив він.
За інформацією Politico, лідери ЄС і Британії шукають способи завдати "нокаутуючого удару" по російській економіці. План надихається пропозицією республіканця Ліндсі Грема, який запропонував накласти 500% санкції проти російського експорту. Потенційні заходи проти Москви можуть включати тарифи на російський експорт або ж повне торговельне ембарго.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії може бути схвалений 20 травня.
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