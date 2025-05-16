Лідери ЄС мають намір тиснути на Путіна, поки той не буде готовий до миру

Вона заявила, що президент України Володимир Зеленський "був готовий до зустрічі", але "Путін не з'явився". "Це демонструє одне: президент Путін не хоче миру", - сказала вона після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані.

"Ми хочемо миру, і ми повинні посилити тиск, поки президент Путін не буде до цього готовий", - додала вона, маючи на увазі нові санкції, які готуються.

За її словами, пакет включатиме санкції щодо Північного потоку-1 і Північного потоку-2. "Він включатиме роботу з включення до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, а також зниження граничного рівня цін на нафту, а також посилення санкцій щодо фінансового сектору в Росії", - сказала глава Єврокомісії.

Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що останні події на переговорах щодо України демонструють, що Росія не хоче миру, і закликає "чинити тиск" на Москву.

"Ми ясно бачимо, що Росія не хоче миру, а всі інші його хочуть", - заявила вона в Тирані.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Путін зробив "помилку", відправивши команду "другого ешелону" на переговори з Україною в Стамбул.

"Я думаю, що Путін зробив величезну помилку", - сказав він після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані. "Він прекрасно розуміє, що м'яч на його боці, що він у скрутному становищі і що він зробив величезну помилку", - продовжив він.